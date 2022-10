Door de houding van Scott op het podium en daarbuiten te doorgronden, is het de ontwerpers gelukt zijn AF-100 echt uniek te maken. Het witte canvas bovenwerk is geïnspireerd op werkkleding uit Houston en vertegenwoordigt de focus die Scott elke dag heeft voor zijn werk en creaties. Aan de andere kant is Scott ook enorm energiek. Als hij in de mindset van de 'acid van rap' zit, rent hij het hele podium over en is hij gekker dan ooit. Deze tegenstelling komt tot leven dankzij de meerkleurige reflecterende details op het bovenwerk. Als het licht fel is, accentueren zij de subtiele biezen.