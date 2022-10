Gedegen principes brengen je heel ver. Voor ontwerper Don C komen zijn principes in alles naar voren: van de opvoeding van zijn kinderen tot zijn nieuwe design van de AF-100. "Ik zeg altijd tegen mensen dat situaties veranderen, maar principes onveranderd blijven. Of ik nu hier ben of daar ben, ik doe overal hetzelfde. Ik ben beleefd tegen anderen, ik toon respect, ik werk hard, ik luier niet. Dat doe ik gewoon, waar ik ook ben, en het levert iets gaafs op." Don komt uit Chicago en vond de AF-1 al op jonge leeftijd geweldig toen hij op de Kenwood Academy High School zat. Het was liefde op het eerste gezicht toen Don de AF-1 bij een leeftijdsgenoot aan de voeten zag, en de rest was geschiedenis. "Man, ik moet een van de jongens uit de buurt echt bedanken: Dave Jeff. Hij was een van mijn beste vrienden in de stad. Hij droeg AF-1's en ik was echt jaloers op hem."