De Air Force 1 is nog steeds een drijvende kracht voor Kareem 'Biggs' Burke, die vanaf het begin achter de beweging zat. Hij bracht ook de rest van het team bij elkaar en effende het pad naar wereldfaam door woorden belangrijker te maken dan ritme, en door middel van een merk dat in talloze branches werd gebruikt. Vóór alle wereldtournees, de kleding en de samenwerking met Nike was het al begonnen met het allereerste Best Out-feest van Biggs en team in de Cotton Club in Harlem. "De lifestyle en het hele idee van Roc-A-Fella vindt zijn oorsprong in dat feest", zegt Biggs terwijl hij terugdenkt aan de eerste dagen van de Roc. "Dit is het DNA van Roc-A-Fella. We kunnen dit overal ter wereld. We kunnen dit met muziek en kleding. We kunnen dit met alles."