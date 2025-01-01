Ensembles des Pumas 2023/24 : votre passion est aussi la nôtre
Sur le terrain ou dans les tribunes, les ensembles Pumas de Nike sont conçus pour soutenir votre amour du ballon rond. Technologie de pointe et style emblématique s'allient dans le but de vous proposer des articles de l'équipe des Pumas UNAM de première qualité. Chaque pièce est fabriquée avec précision afin d'améliorer vos performances, notamment grâce à des coupes ergonomiques, des tissus anti-transpiration et des zones d'aération.
Pour vous préparer à un match exigeant, optez pour nos nouveaux maillots des Pumas intégrant la technologie innovante Dri-FIT de Nike. Elle évacue la transpiration afin qu'elle puisse s'évaporer rapidement, ce qui vous garde au frais et au sec. Quand la température baisse, une veste zippée ornée d'un logo est idéale pour conserver la chaleur. La capuche réglable vous aide à rester au sec par tout temps, tandis que les poignets extensibles empêchent l'air froid d'entrer. Les coupes amples assurent votre confort sur la durée, et les coutures plates préviennent les irritations.
Les couleurs authentiques et les détails bien pensés garantissent que vos maillots de foot Pumas correspondent à ceux sur grand écran. Ils affichent l'enseigne du club et une languette métallisée à logo sur l'ourlet en gage d'authenticité. Ainsi, vous aurez belle allure quand vous soutiendrez le Club Universidad Nacional, A.C. Également présent, l'emblématique Swoosh de Nike crée une esthétique haut de gamme. Grâce aux tenues des Pumas Domicile et Extérieur, vous êtes toujours avec l'équipe. Envie de rejoindre notre aventure vers zéro émission de carbone et zéro déchet net ? L'étiquette « Matières durables » sur l'ensemble de la gamme indique que nous avons utilisé des matériaux recyclés, notamment du fil durable fabriqué à partir de bouteilles en plastique usées. Cela fait partie de l'initiative Move to Zero de Nike, notre mission pour aider à préserver l'avenir de notre terrain de jeux.