Maillots de foot Croatie 2024 : nouvelle saison, nouveaux modèles
Affichez votre soutien quand la compétition s'intensifie grâce à nos maillots de foot Croatie. Que vous regardiez le match à la maison, que vous bondissiez de votre siège dans les gradins ou que vous reviviez les meilleurs moments sur le terrain, ces nouveaux hauts et maillots vous donnent l'allure des pros. Participez à l'action en choisissant des maillots Croatie domicile et extérieur pour toute la famille. Cela vous permettra de rester en pleine forme jusqu'au bout des prolongations.
Quand vous vous sentez au sec, vous êtes à l'aise et donnez votre meilleure performance. Vous allez adorer taper dans le ballon rond grâce à nos maillots de foot Croatie Dri-FIT, dont le tissu high-tech évacue l'humidité afin de faciliter et d'accélérer l'évaporation de la transpiration. Les pros eux aussi plébiscitent cette technologie à séchage rapide, sans parler de l'aération respirante. De plus, les matériaux légers vous offrent une liberté de mouvement illimitée, quelle que soit votre position. Nos maillots de la Croatie procurent une sensation de douceur, pour que vous puissiez rester concentré sur le match.
Notre défi consiste à mettre au point des vêtements qui protègent notre planète, c'est-à-dire notre terrain de jeu. Nos tout derniers maillots officiels de l'équipe nationale de Croatie sont fabriqués à base de polyester recyclé. Dans le cadre du programme Move to Zero de Nike, nous prolongeons la durée de vie de bouteilles en plastique que nous transformons en nouveau fil aux performances optimales. Le résultat, c'est un look authentique, prêt pour les matchs de la nouvelle saison, et dont l'impact sur l'environnement est moindre.