4 jolies tenues d'entraînement pour femme

4 tenues d'entraînement stylées pour Femme
Conseils mode
Quel que soit le type d'entraînement que vous avez prévu, optez pour ces jolies tenues qui vous motiveront à aller à la salle.
Parfois, vous avez besoin d'un peu de motivation pour aller à la salle de sport ou commencer un entraînement. Une bonne tenue peut vous motiver. Quel que soit l'entraînement ou l'objectif, il existe une tenue Nike stylée pour vous aider à accomplir ce que vous aviez prévu.
Les vêtements de sport qui ne tiennent pas tout au long d'un entraînement peuvent tout gâcher et même vous empêcher d'atteindre des performances optimales. Rien de pire qu'une chaussette qui glisse dans votre chaussure en plein milieu d'un run. Idéalement, vos vêtements de sport doivent vous permettre de faire face à un entraînement difficile tout en vous permettant de vous sentir au meilleur de votre forme.
Découvrez les astuces pour trouver des tenues d'entraînement stylées pour chaque type de séance.
Choisir une tenue pour chaque entraînement
Vous essayez un nouvel entraînement ? Ne stressez pas. Vous pouvez mélanger et assortir les tenues d'entraînement pour différentes activités, mais certaines tenues d'entraînement sont mieux adaptées à certaines activités. Voici quelques informations et quelques idées de tenues d'entraînement stylées.
1.Yoga
Lors d'un cours de yoga, des vêtements bien ajustés vous aideront à enchaîner les postures. Les vêtements épais comme les sweat-shirts, les joggings ou les sweats à capuche sont peut-être parfaits pour se rendre au yoga, mais pas nécessairement les meilleurs pour faire la posture du chien tête en bas. Pour le yoga, recherchez un legging ou un short de vélo, une brassière de sport et un débardeur pour votre tenue de yoga.
Associez un legging Nike Luxe taille haute à une brassière de sport Dri-FIT. Le legging taille haute vous maintiendra correctement et ne tombera pas, même si vous êtes à l'envers ! En fonction de l'intensité du cours, choisissez une brassière de sport à maintien léger ou supérieur.
2.Renforcement musculaire
Lorsque vous soulevez des poids, il est essentiel que votre tenue de sport vous permette une amplitude de mouvement complète. Cela signifie qu'il faut opter pour des vêtements légers et respirants. Et comme vous allez probablement transpirer, recherchez des vêtements avec des tissus anti-transpiration pour rester au frais.
Pour commencer, optez pour un t-shirt de training Dri-FIT ou un débardeur et une paire de legging anti-transpiration comme le pantalon de training Nike Bliss Luxe, qui possède également un tissu anti-transpiration, léger et extensible.
C'est aussi une bonne idée de choisir une paire de chaussures plates et résistantes pour avoir plus de force pendant votre entrainement, tout en permettant une stabilité au sol pour un meilleur équilibre. Les chaussures Nike Metcon sont un choix incontournable pour le renforcement musculaire. Avec un talon large et plat, les chaussures Metcon offrent une stabilité et une adhérence optimale.
Pour compléter votre look, enfilez un sweat-shirt ou un sweat à capuche Nike Sportswear Essentials pour afficher votre style lorsque vous allez à la salle de sport ou commencez votre échauffement.
3.Running
Pour courir sur la route, la piste ou le sentier, il faut des vêtements confortables (et chaud ou frais, selon le temps). Avant de choisir une tenue de running, faites attention à la météo et au terrain. Il est également prudent de se préparer à des changements météorologiques inattendus.
En général, les adeptes de running sont plus à l'aise avec des vêtements légers et ajustés qui donnent l'impression d'avoir une seconde peau, réduisant ainsi la résistance au vent et facilitant la foulée.
S'il fait froid, équipez-vous de couches supplémentaires. Portez une couche de base et un legging de training, et ajoutez des couches si nécessaire. S'il fait chaud, portez des vêtements légers, respirants et aérés, comme un short Dri-FIT et une brassière de sport. Ils permettront à l'air de passer et à la sueur de s'évaporer rapidement.
Selon l'endroit où vous courez, vous devrez peut-être adapter vos chaussures. Par exemple, si vous prévoyez de faire une séance de trail, des chaussures comme les Nike GORE-TEX offrent une stabilité et une adhérence accrues sur les surfaces irrégulières, tandis que les chaussures de running Nike React ou Flyknit sont idéales pour la route ou les pistes.
4.Entraînement fractionné de haute intensité (HIIT)
Sauter, rebondir, sprinter et changer de direction font généralement partie d'un entraînement HIIT. Pour réussir votre prochain entraînement HIIT, recherchez un legging parfaitement ajusté et des chaussures offrant une bonne adhérence.
Choisissez des tenues d'entraînement qui évacuent la transpiration et sont confortables tout au long de la séance, comme les tenues d'entraînement Dri-FIT. Le HIIT peut être intense (et faire transpirer) ! Cette technologie vous permettra de rester au sec même lors des entraînements les plus difficiles.
Vous devrez également choisir une brassière pour les sports à fort impact pour effectuer tous les mouvements avec confort et assurance. Enfin, en ce qui concerne les chaussures pour les entraînements HIIT, essayez les chaussures de cross-training Nike Metcon, qui sont spécialement conçues pour les mouvements de haute intensité, en plus d'une séance de renforcement musculaire.
Comment porter une tenue d'entraînement stylée ?
Que vous fassiez des courses après votre entraînement ou que vous cherchiez simplement une dose d'inspiration pour courir un kilomètre de plus, des tenues d'entraînement stylées peuvent faire l'affaire. Jetez un coup d'œil à ces conseils afin de donner du style à votre prochain look.
1.Palette de couleurs
Affirmez votre style et portez des couleurs qui reflètent votre état d'esprit. Peut-être qu'une tenue entièrement noire vous aide à vous concentrer. Ou peut-être que des couleurs vives vous remotivent. La bonne nouvelle : Nike propose des vêtements dans un assortiment de couleurs pour répondre à vos préférences.
2.Coupe et forme
Se sentir à l'aise signifie porter des vêtements qui vous vont bien. Veillez à prendre la bonne taille pour les chaussures et les vêtements. La gamme de vêtements de sport de Nike comprend des tailles allant de XXS à 2XL.
3.Couches
Les couches peuvent rendre n'importe quelle tenue d'entraînement stylée et, surtout, être une excellente solution lorsque vous devez vous entraîner à l'extérieur. Les options fines et respirantes Nike sont faciles à superposer (ou à enlever), même lorsque vous êtes en déplacement. Commencez par un vêtement première couche, une brassière de sport et un legging ou un short. Ensuite, mettez un débardeur ou un t-shirt, et terminez par un sweat à capuche ou un sweat-shirt.