Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables : pour aller dans le bon sens
Tu apprécieras encore plus tes affaires avec nos vêtements durables pour femme. À la salle, sur le terrain ou dans les tribunes, nous avons des modèles faits pour toi. Toute la collection est équipée de technologies innovantes pensées pour faciliter tes performances. Comme ces vêtements durables pour femme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité éloigne la transpiration de la peau, offrant un maximum de fraîcheur et t'aidant à rester au sec. Ou la technologie Therma-FIT qui conserve la chaleur naturelle du corps dans ses tissus pour te réchauffer sans t'alourdir.
Les femmes apprécient nos vêtements durables confectionnés dans des matières douces, lisses et extensibles. Ainsi, rien ne t'empêchera de donner le meilleur. Comme la collection est déclinée dans une large gamme de couleurs et de styles, tu n'auras aucun mal à trouver des vêtements adaptés à ta personnalité. En plus, le Nike Swoosh emblématique orne la poitrine ou les revers des modèles pour donner une touche premium à ta garde-robe sportive.
On accorde une grande importance à la composition de nos articles, pour que tu aies plaisir à les porter. Refusant tout compromis, on s'intéresse à la culture, à la récolte et à la transformation des matériaux utilisés dans la fabrication de nos vêtements durables pour femme. Le polyester recyclé limite les déchets et réduit les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester standard. Sans oublier le coton biologique qui consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé suivant des méthodes conventionnelles. Résultat ? Tu bénéficies de la même qualité supérieure et de la même performance, tout en ayant moins d'impact sur l'environnement.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements durables pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.