Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables

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Brésil 2026 Stadium Domicile
Brésil 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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Brésil 2026 Stadium Domicile
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour homme
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France 2026 Stadium Domicile
France 2026 Stadium Domicile Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
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France 2026 Stadium Domicile
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Nike One Classic
Nike One Classic Débardeur Dri-FIT pour femme
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Nike Swift Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Short de running ajusté taille haute avec poches 10 cm pour femme
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 à taille mi-basse 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Short taille mi-haute 13 cm pour femme
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Nike Pro 365
Short taille mi-haute 13 cm pour femme
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
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Équipe nationale du Brésil 2026 Stadium Extérieur
Maillot de foot Nike Dri-FIT pour femme
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Nike Flow
Nike Flow Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
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Short de running 2-en-1 en mesh Dri-FIT pour femme
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Angleterre Energy
Angleterre Energy Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
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Haut de foot à manches courtes Nike Dri-FIT pour homme
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Nike One
Nike One Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Cycliste taille haute 20 cm pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Cycliste taille mi-haute 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike AeroSwift
Short de running taille mi-haute avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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NOCTA
NOCTA Veste de survêtement en nylon Northstar
Matériaux recyclés
NOCTA
Veste de survêtement en nylon Northstar
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Nike One
Nike One Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike One
Short 2-en-1 taille haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Nike Tempo Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike Tempo
Haut de running à manches courtes Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Legging évasé taille haute pour femme
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Nike One
Legging évasé taille haute pour femme
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France 2026 Match Domicile
France 2026 Match Domicile Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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France 2026 Match Domicile
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Débardeur court de running Dri-FIT ADV pour femme
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Nike AeroSwift
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Nike Victory
Nike Victory Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
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Nike Victory
Débardeur de tennis Dri-FIT pour femme
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Golden State Warriors Icon Edition
Golden State Warriors Icon Edition Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
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Golden State Warriors Icon Edition
Maillot Nike Dri-FIT NBA Swingman pour homme
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Nike One Fitted
Nike One Fitted Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Nike One Fitted
Veste à zip Dri-FIT pour femme
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Legging long taille haute pour femme
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Nike One Seamless Front
Legging long taille haute pour femme
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Short de tennis Dri-FIT pour femme
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Débardeur de running Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Legging long taille mi-haute pour femme
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Nike Pro
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Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Nike Swift Butterfly
Nike Swift Butterfly T-shirt de running sans manches Dri-FIT pour femme
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NOCTA
NOCTA T-shirt pour homme
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A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
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A’ja Wilson
Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
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Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Universa
Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
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FC Barcelona Strike Extérieur
FC Barcelona Strike Extérieur Haut d'entraînement de foot en maille Kobe Dri-FIT pour femme
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FC Barcelona Strike Extérieur
Haut d'entraînement de foot en maille Kobe Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
Nike Pro Débardeur court Dri-FIT pour femme
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Nike Pro
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Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Veste de running pour femme
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Veste de running pour femme
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Short de running avec sous-short intégré Dri-FIT ADV 8 cm pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Pantalon de running taille mi-haute Dri-FIT pour femme
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Nike One
Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike One Classic
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Nike One Classic
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Nike Pro
Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Débardeur Dri-FIT pour femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Short taille mi-haute pour Femme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Jupe de tennis Dri-FIT pour femme
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Jordanie Anthem
Jordanie Anthem Veste pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Academy
Nike Academy Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
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Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur Maillot de foot Nike Aero-FIT pour femme
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Équipe du Brésil 2026 Match Extérieur
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NOCTA T-shirt pour homme
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A’ja Wilson
A’ja Wilson Short de basket Dri-FIT 10 cm pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Haut de running à 1/4 de zip anti-UV Dri-FIT pour femme
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Nike Universa
Nike Universa Legging taille haute à coupe longue sans coutures avant pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Short 2-en-1 taille haute Dri-FIT 8 cm pour femme
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FC Barcelona Strike Extérieur
FC Barcelona Strike Extérieur Haut d'entraînement de foot en maille Kobe Dri-FIT pour femme
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Nike Swift
Nike Swift Short de running 2-en-1 à taille mi-haute 8 cm Dri-FIT pour femme
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Nike Storm-FIT Swift
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Nike Swift
Nike Swift Pantalon de running taille mi-haute Dri-FIT pour femme
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Nike One Legging corsaire taille haute pour femme
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Nike Pro Short 2-en-1 pour Femme
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Short taille mi-haute pour Femme
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NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Jupe de tennis Dri-FIT pour femme
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Jordanie Anthem
Jordanie Anthem Veste pour femme
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Cycliste taille haute 8 cm pour femme
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Nike Pro Sculpt
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Nike Academy
Nike Academy Pantalon de foot Dri-FIT pour femme
Matériaux recyclés
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Vêtements pour femme avec au moins 50 % de matières durables : pour aller dans le bon sens

Tu apprécieras encore plus tes affaires avec nos vêtements durables pour femme. À la salle, sur le terrain ou dans les tribunes, nous avons des modèles faits pour toi. Toute la collection est équipée de technologies innovantes pensées pour faciliter tes performances. Comme ces vêtements durables pour femme Nike Dri-FIT. Ce tissu plébiscité éloigne la transpiration de la peau, offrant un maximum de fraîcheur et t'aidant à rester au sec. Ou la technologie Therma-FIT qui conserve la chaleur naturelle du corps dans ses tissus pour te réchauffer sans t'alourdir.

Les femmes apprécient nos vêtements durables confectionnés dans des matières douces, lisses et extensibles. Ainsi, rien ne t'empêchera de donner le meilleur. Comme la collection est déclinée dans une large gamme de couleurs et de styles, tu n'auras aucun mal à trouver des vêtements adaptés à ta personnalité. En plus, le Nike Swoosh emblématique orne la poitrine ou les revers des modèles pour donner une touche premium à ta garde-robe sportive.

On accorde une grande importance à la composition de nos articles, pour que tu aies plaisir à les porter. Refusant tout compromis, on s'intéresse à la culture, à la récolte et à la transformation des matériaux utilisés dans la fabrication de nos vêtements durables pour femme. Le polyester recyclé limite les déchets et réduit les émissions de carbone d'environ 30 % par rapport au polyester standard. Sans oublier le coton biologique qui consomme moins d'eau et de produits chimiques que le coton cultivé suivant des méthodes conventionnelles. Résultat ? Tu bénéficies de la même qualité supérieure et de la même performance, tout en ayant moins d'impact sur l'environnement.


Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour participer, choisis des vêtements durables pour femme portant l'étiquette « Matières durables ». Les vêtements sont fabriqués avec au moins 50 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge.