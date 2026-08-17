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Chaussures & Baskets Nike Black Friday 2026

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Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Chaussure d'entraînement pour homme
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Nike United Phantom 6 Low Elite
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Nike P-6000 SE
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Nike Court Vision Low Next Nature Chaussure pour homme
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Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Claquette pour homme
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
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Nike Air Max Moto 2K
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Jordan Spizike Low Chaussure pour homme
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Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Chaussure pour homme
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Nike United Tiempo Maestro Elite Chaussure de foot basse à crampons pour terrain sec
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Nike Zoom Fly 6 Chaussure de course sur route pour homme
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Nike Pegasus Plus Chaussure de running sur route pour homme
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Nike Air Force 1 07 SE
Nike Air Force 1 07 SE Chaussure pour femme
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Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Crampons de foot pour terrain sec
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Nike Dunk Low Retro SE Chaussure pour homme
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Nike Pegasus Plus Chaussure de running sur route pour homme
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Nike Tiempo Reactgato
Nike Tiempo Reactgato Chaussure de foot en salle coupe basse
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Nike GP Challenge Pro PRM
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Chaussure pour ado
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Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Chaussure pour homme
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Nike SB Force 58 Chaussure de skateboard
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy « Erling Haaland »
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Nike Air Force 1 Flyknit 2.0
Nike Air Force 1 Flyknit 2.0 Chaussure
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Tatum 4
Tatum 4 Chaussures pour enfant
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Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
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Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Chaussure de running sur route pour homme
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Nike Jr. Phantom 6 Low Pro « Erling Haaland »
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Nike SB Zoom Nyjah 4
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Air Jordan 1 Mid SE Craft
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Nike Phantom 6 Low Elite « Erling Haaland »
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Chaussures du Black Friday Nike : trouvez votre bonheur 2026

Des modèles old-school aux technologies dernière génération, vous trouverez des chaussures emblématiques dans nos bons plans baskets du Black Friday Nike. Que vous avaliez les kilomètres, que vous cherchiez à battre votre record personnel à la salle ou que vous arpentiez les rues dans vos nouvelles chaussures, une sensation de soutien et de confort vous accompagnera à chaque pas. Explorez nos offres de baskets pour le Black Friday Nike 2026 qui vous aideront à aller où vous voulez. Optez pour des chaussures aux détails novateurs et prenez une longueur d'avance sur vos concurrents ou adoptez des baskets à l'esthétique rétro comme ces modèles mi-montants au look vintage.

Découvrez les modèles préférés d'hier et d'aujourd'hui

Cherchez des modèles avec unités Max Air dans nos bons plans chaussures du Black Friday Nike. Nos unités Air ont fait leur apparition sur les chaussures en 1978 et n'ont jamais cessé de vous offrir cet amorti léger et ce confort inégalé que vous adorez. Avec des unités Air sous le pied, les foulées sont incroyablement souples et élastiques. De plus, les caractéristiques des baskets Air Max avec design OG telles que les parties côtelées et les coutures apparentes créent un look réactualisé qui se marie aux détails intemporels des baskets rétro. Sinon, optez pour nos dernières sorties à l'apparence futuriste et avant-gardiste avec du caoutchouc transparent et un design épuré.

Restez à l'aise dans vos baskets respirantes

La ventilation maintient les pieds au frais quand vous donnez tout en pleine chaleur. Les chaussures du Black Friday Nike en mesh respirant laissent entrer l'air frais pour garder les pieds secs et à l'aise : cela vous permet de rester concentré sur vos efforts. Les chaussures en mesh sont dotées de détails renforcés qui leur apportent la durabilité nécessaire pour accompagner tous vos défis sportifs. Découvrez nos promos du Black Friday Nike sur les chaussures à talon renforcé, gage de sécurité et de maintien du pied à chaque foulée.

Du maintien pour tous les sports

Les semelles extérieures en caoutchouc assurent une adhérence durable au sol quand vous marchez ou sautez. Vous bénéficiez d'une foulée stable kilomètre après kilomètre sur la piste, les pavés ou le tapis de course. Les chaussures Nike du Black Friday Nike équipées d'une semelle extérieure en caoutchouc assurent une accroche maximale lors des appuis avant pour offrir une sensation réactive sur la surface foulée. En outre, les semelles extérieures rainurées apportent de la souplesse afin que vos chaussures suivent naturellement les mouvements de vos pieds.

Des chaussures du Black Friday Nike fonctionnelles et futuristes

Avec nos baskets, tout est une question de détails. Des éléments classiques tels que l'emblématique Swoosh s'associent à des empiècements en mesh pour créer un tout nouveau style. Choisissez des modèles monochromes ou bien noirs ou encore blancs unis qui iront avec tout, de la tenue de sport aux looks streetwear. Vous avez envie de vous démarquer ? N'hésitez pas à miser sur des modèles de couleur vive parmi les offres de baskets Nike du Black Friday.

Des fonctionnalités novatrices pour vous équiper

Les chaussures dotées de languettes au talon et à l'avant sont faciles à enfiler : vous serez prêt à vous entraîner en un clin d'œil. Les systèmes de laçage innovants créent un chaussant personnalisé qui maintient parfaitement vos pieds. Optez pour des chaussures à laçage rapide pour bénéficier facilement du chaussant le plus sûr. Quelle que soit votre destination, nos offres du Black Friday Nike vous aideront à l'atteindre confortablement.