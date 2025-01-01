Chaussures et baskets Air Max Muse : donne de la puissance à ta foulée
Teste tes limites et dépasse tes objectifs avec les Air Max Muse. Notre voyage a commencé avec des chaussures de running révolutionnaires, il n'est donc pas surprenant que ces baskets innovantes fassent partie de notre ADN. La tige souple favorise l'amplitude naturelle des mouvements de ton pied, tandis que la semelle extérieure adhérente te donne le contrôle et la confiance nécessaires sur tous les terrains. Avec notre design épuré et futuriste, tu ne manqueras pas de style pendant ton entraînement.
La conception des Air Max Muse repose sur notre célèbre amorti Max Air. Les poches pressurisées dans la semelle absorbent la force de chaque foulée, saut et réception, puis reprennent leur forme pour te procurer une sensation de rebond et de propulsion qui te donne l'énergie nécessaire pour relever ton prochain défi. Comme ce système d'amorti fonctionne avec l'air, tes chaussures restent légères et confortables. Et avec notre amorti en mousse souple qui assure un maintien supplémentaire, tu peux tout affronter.
Parce que se dépasser implique de transpirer, nos chaussures Air Max Muse sont dotées d'empiècements en mesh placés aux endroits stratégiques de la tige. Ce tissu respirant favorise la circulation de l'air et évacue rapidement l'excès de chaleur pour que tu restes à l'aise et que tu profites d'une bonne fraîcheur. Nos baskets possèdent également des bordures en cuir épurées qui leur donnent un look haut de gamme et apportent plus de résistance.
Move to Zero est la mission de Nike pour atteindre le zéro déchet, zéro carbone, et protéger le futur du sport. Pour nous rejoindre, choisis des baskets Air Max Muse portant la mention « Matières durables ». Elle signifie que les chaussures sont fabriquées avec au moins 20 % de matières recyclées. Notre polyester durable est tissé à partir de bouteilles en plastique, de tapis et de filets de pêche usagés et détournés de la décharge. Et depuis 2008, toutes nos unités Air provenant de nos sites de l'Oregon et du Missouri sont fabriquées avec au moins 25 % de déchets industriels.