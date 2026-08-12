Perfectionnez votre style la Nike Air Max 270
Inspirée de deux icônes – l'Air Max 180 et l'Air Max 93 – la Nike Air Max 270 tire son nom de son unité d'Air visible à 270 degrés. Première basket Air entièrement dédiée au lifestyle, la 270 a été conçue avec la rigueur des chaussures faites pour les performances sportives, et pensée pour être portée toute la journée. L'association d'une grande unité Air Max et d'une semelle en mousse double densité est idéale pour tous les déplacements.
Posée sur l'unité Max Air, la chaussure est construite comme un chausson, pour une tenue seconde peau, qui épouse la forme du pied et l'accompagne dans ses mouvements. Elle offre ainsi le maintien et l'aération nécessaires où vous en avez besoin. Le système de laçage asymétrique de l'Air Max 270 permet de maintenir le pied bien en place dans tous les mouvements. Choisissez l'un des nombreux coloris pour votre unité Max Air afin de parfaire votre look streetwear.
Découvrez d'autres collections de chaussures Air, notamment les Air Max 2090, les VaporMax et les Air Max 720.