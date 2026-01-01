Veste réversible Nike ACG pour pré-ado

Nike ACG
Veste réversible pour pré-ado
Profite du plein air avec cette veste à capuche. Sa coupe ample est garnie de faux duvet pour plus de chaleur et de confort. Elle est dotée d'une fermeture à zip et de poches zippées pour ranger de petits objets essentiels, comme de l'argent, des clés ou un téléphone. Et en plus, le design réversible te permet d'avoir deux vestes en une.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7619-010
Nike ACG
Profite du plein air avec cette veste à capuche. Sa coupe ample est garnie de faux duvet pour plus de chaleur et de confort. Elle est dotée d'une fermeture à zip et de poches zippées pour ranger de petits objets essentiels, comme de l'argent, des clés ou un téléphone. Et en plus, le design réversible te permet d'avoir deux vestes en une.
Détails du produit
- Veste doublée
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IZ7619-010
Taille et coupe
- Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 150 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 152 cm
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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