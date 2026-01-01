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T-shirt Nike Football Atlético Madrid pour femme - Obsidian

Atlético Madrid

T-shirt Nike Football pour femme

29,99 €
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Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.


  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IQ5056-451

Atlético Madrid

29,99 €

Encourage l'Atlético Madrid jusqu'à la victoire avec ce t-shirt ample. Son tissu en jersey de coton d'épaisseur moyenne est doux et présente un drapé subtil, la combinaison parfaite pour les matchs et les week-ends.

Détails du produit

  • Motifs imprimés
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Obsidian
  • Article : IQ5056-451

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 179 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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