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T-shirt Max90 Nike ACG pour ado - Blanc

Nike ACG

T-shirt Max90 pour ado

32,99 €
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La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IM9322-100

Nike ACG

32,99 €

La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.

Détails du produit

  • 63 % polyester / 37 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IM9322-100

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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