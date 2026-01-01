T-shirt Max90 Nike ACG pour ado

Nike ACG
T-shirt Max90 pour ado
La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.
- Couleur affichée : Blanc
- Article : IM9322-100
Nike ACG
La coupe ample de ce t-shirt premium est idéale pour bouger et superposer les vêtements facilement. Tissu anti-transpirant épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.
Détails du produit
- 63 % polyester / 37 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Blanc
- Article : IM9322-100
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 130 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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