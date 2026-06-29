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T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme - Blanc

Chicago Bulls Courtside

T-shirt Jordan '85 NBA Statement pour homme

30 % de réduction
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Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.


  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IF4523-100

Chicago Bulls Courtside

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Tu aimes les Bulls ? Alors montre-le en les portant sur le cœur. Ce t-shirt spécial Statement, avec son effet de peinture éclaboussée par pulvérisation, t'aide à rester à fond dans ton rôle de fan.

Avantages

Tissu en coton épais pour un drapé légèrement rigide et une sensation de structure.

Détails du produit

  • Col côtelé
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc
  • Article : IF4523-100

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (2)

4.5 étoiles

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

T-shirt Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA Statement pour homme

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