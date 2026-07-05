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T-shirt à motif Air Jordan 85 pour homme - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

T-shirt à motif pour homme

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
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Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.


  • Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
  • Article : II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Représente le GOAT avec ce t-shirt à motif audacieux, fabriqué en coton pour plus de confort au quotidien.

Détails du produit

  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Varsity Maize/Lucky Green
  • Article : II5387-741

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Avis (5)

5 étoiles

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Produit reçu gratuitement, ou évalué dans le cadre d'un tirage au sort/concours ou en échange d'une réduction.
    #productsprovidedbynike

T-shirt à motif Air Jordan 85 pour homme

Air Jordan 85

39,99 €

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