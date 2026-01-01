Matériaux recyclés
ACG "Tuff Fleece"
Sweat à col ras-du-cou pour femme
Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.
- Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
- Article : IU8168-070
ACG "Tuff Fleece"
Il fait frais dehors ? Enveloppe-toi dans le tissu léger Tuff Fleece. Confectionné dans un tissu en molleton épais, ce sweat-shirt est doux et structuré. Nous avons ajouté la technologie Dri-FIT pour les jours où tu as besoin d'une épaisseur de chaleur respirante.
Avantages
- La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
- La coupe ample au niveau des épaules et du corps te permet de superposer facilement le vêtement à une première couche.
Détails du produit
- 75 % coton / 25 % polyester
- Col, poignets et ourlet côtelés
- Passant de suspension
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Dark Smoke Grey/Blanc
- Article : IU8168-070
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 175 cm
- Coupe ample : décontractée et large
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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ACG "Tuff Fleece"