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Sweat à capuche Nike Football Chelsea FC Club pour homme - Bright Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Sweat à capuche Nike Football pour homme

69,99 €
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Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Le Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est légèrement duveteux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3419-452

Chelsea FC Club

69,99 €

Ne laisse pas le froid t'empêcher de soutenir le Chelsea FC. Le Fleece semi-brossé d'épaisseur moyenne est légèrement duveteux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Détails du produit

  • Poche avant
  • Corps / doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : II3419-452

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

1 étoile

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Sweat à capuche Nike Football Chelsea FC Club pour homme

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