Sweat à capuche en molleton Nike Club pour homme

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Nike Club
Sweat à capuche en molleton pour Homme
74,99 €
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Avec son tissu en molleton et sa coupe ample, ce sweat à capuche mise tout sur le confort.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Phantom
- Article : IQ6266-010
Nike Club
74,99 €
Si tu es à la recherche d'un classique, rejoins le club. Avec son tissu en molleton et sa coupe ample, ce sweat à capuche mise tout sur le confort.
Avantages
- Tissu en molleton d'épaisseur moyenne naturellement respirant, avec des boucles douces à l'intérieur.
- Sa coupe standard casual, plus ajustée au niveau du corps, permet de le superposer facilement.
Détails du produit
- Écusson Club brodé sur la poitrine
- Logo Nike Futura brodé sur la manche
- Capuche avec cordon de serrage
- Poche kangourou
- Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Doublure de la capuche : 80 % coton / 20 % polyester.
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Noir/Phantom
- Article : IQ6266-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 180 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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