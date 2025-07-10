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Survêtement de foot tissé Dri-FIT Nike Academy pour femme - Noir/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Survêtement de foot tissé Dri-FIT pour femme

79,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ça ne fait aucun doute, ce modèle est un essentiel qui cache bien son jeu. Léger et lisse, ce survêtement offre des zones de respirabilité stratégiques pour t'aider à rester au frais.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HQ5113-010

Nike Academy

79,99 €

Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ça ne fait aucun doute, ce modèle est un essentiel qui cache bien son jeu. Léger et lisse, ce survêtement offre des zones de respirabilité stratégiques pour t'aider à rester au frais.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Tissu tissé lisse, léger et respirant.
  • Poches à zip sur la veste et le pantalon pour ranger tes essentiels en toute sécurité.

Détails du produit

  • Logos Swoosh brodés sur la veste et le pantalon
  • Pantalon à taille élastique avec cordon de serrage
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc/Blanc
  • Article : HQ5113-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 170 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (4)

4.3 étoiles

  • Disappointed

    Nike User

    Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.

  • EdithD121385311

    Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.

  • Mooi trainingspak!

    Agnes388209968

    Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!

Survêtement de foot tissé Dri-FIT Nike Academy pour femme

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