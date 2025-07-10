Survêtement de foot tissé Dri-FIT Nike Academy pour femme

Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
Matériaux recyclés
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ça ne fait aucun doute, ce modèle est un essentiel qui cache bien son jeu. Léger et lisse, ce survêtement offre des zones de respirabilité stratégiques pour t'aider à rester au frais.
Nike Academy
Chaque voyage vers l'excellence commence par la maîtrise des fondamentaux. Mais ça ne fait aucun doute, ce modèle est un essentiel qui cache bien son jeu. Léger et lisse, ce survêtement offre des zones de respirabilité stratégiques pour t'aider à rester au frais.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4.3 étoiles
Disappointed
Nike User
Top toooo small. Bottom toooo big it’s a nice outfit, nice style, color, love the material . Will be good for anyone with that body type. Sorry didn’t work for me.
EdithD121385311
Beau survêtement mais j'ai dû le retourner car petit pour ma fille.
Mooi trainingspak!
Agnes388209968
Heel mooi vallend/zittend pak! Dochter is er heel blij mee!
Nike Academy
Trouve des articles parfaitement assortis à ton style.
Mets un peu de sport dans ton look de la saison.