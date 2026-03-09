Snood de foot Dri-FIT Nike Academy

Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Matériaux recyclés
Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.
Nike Academy
Ce snood anti-transpirant garde ton visage au chaud et au sec. Le mesh, respirant au niveau de la bouche, reste bien en place sur les oreilles, le nez et la bouche.
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4.8 étoiles
Cuello térmico
RamonB206274812
Ajusta muy bien al cuello y a las orejas. Buen material. No es gordito pero cumple su función. Calidad como no podía ser de otro forma, Nike. Cubre mejor que otros cuellos térmicos que he tenido antes.
Keeps the chilly wind off your face
VictorP953836349
Fit well enough but a bit of a tight fit when you pull the snood over your head. But will keep that chilly wind off your face.
Ottimo prodotto
MatteoRayD862315217
Fine come materiale, quindi poco ingombrante anche da mettere sotto un casco, tiene adeguatamente caldo.
Nike Academy