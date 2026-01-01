Short tissé Nike Energy pour femme

Matériaux recyclés
Nike Energy
Short tissé pour femme
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
Nike Energy
Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.
Détails du produit
- Poches à zip
- Taille élastique avec cordon de serrage
- Corps / Doublure : 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Phantom
- Article : IO1988-030
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike Energy.
Nike Energy