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Short tissé Nike Energy pour femme - Phantom

Matériaux recyclés

Nike Energy

Short tissé pour femme

124,99 €
Phantom
Noir
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Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.


  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IO1988-030

Nike Energy

124,99 €

Ce short léger est constitué de deux couches de tissu : une couche intérieure ajustée et une couche extérieure ample. Un modèle couvrant ultra-confortable. On a ajouté plein de poches pour que tu puisses te concentrer sur ton allure, et rien d'autre.

Détails du produit

  • Poches à zip
  • Taille élastique avec cordon de serrage
  • Corps / Doublure : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Phantom
  • Article : IO1988-030

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 172 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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