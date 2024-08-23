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Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition pour Homme - University Red/Blanc/Blanc

Matériaux recyclés

Chicago Bulls Icon Edition

Short Nike NBA Swingman pour Homme

69,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : University Red/Blanc/Blanc
  • Article : AJ5593-657

Chicago Bulls Icon Edition

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Le short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition s'inspire du short de la tenue NBA officielle. Il intègre un tissu anti-transpiration et des poches latérales faciles d'accès. Les détails reflètent le look de votre équipe sur le terrain. Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Technologie Dri-FIT pour rester au sec et bénéficier d'un maximum de confort.
  • Mesh à double maille, léger mais résistant.
  • Fentes sur l'ourlet pour bouger librement.

Détails du produit

  • Poches au niveau des coutures latérales
  • 100 % polyester recyclé
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : University Red/Blanc/Blanc
  • Article : AJ5593-657

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (24)

4.8 étoiles

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • Marcin793570222

    super polecam

Short Nike NBA Swingman Chicago Bulls Icon Edition pour Homme

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