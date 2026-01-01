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Short de foot en maille Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike pour ado - Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold

Matériaux recyclés

Chelsea FC Strike

Short de foot en maille Nike Dri-FIT pour ado

37,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.


  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold
  • Article : II2726-426

Chelsea FC Strike

37,99 €

Avec ses détails spécialement adaptés aux étoiles montantes du foot, ce modèle à la coupe standard intègre une technologie anti-transpirante. Tu restes au frais et focus pour travailler ta technique.

Avantages

  • Poches latérales à zip pour ranger tes objets essentiels en toute sécurité.
  • Empiècements en mesh pour une meilleure respirabilité et plus de légèreté.

Détails du produit

  • Taille élastique
  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue/Midwest Gold/Blanc/Midwest Gold
  • Article : II2726-426

Taille et coupe

    • Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Le modèle (garçon) porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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