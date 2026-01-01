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Short de foot en maille Nike Beşiktaş J.K. pour pré-ado - Blanc/Noir/Noir

Matériaux recyclés

Beşiktaş J.K.

Short de foot en maille Nike pour pré-ado

42,99 €
Blanc/Noir/Noir
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Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.


  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Noir
  • Article : IZ6033-100

Beşiktaş J.K.

42,99 €

Inspiré de ce que ton équipe porte sur le terrain, ce short intègre une technologie anti-transpirante pour te permettre de rester au sec et de bénéficier d'un confort optimal quand tu représentes le Beşiktaş.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Blanc/Noir/Noir
  • Article : IZ6033-100

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