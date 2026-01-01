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Short de foot Dri-FIT CR7 Academy pour ado - Volt/Noir/Noir

Matériaux recyclés

CR7 Academy

Short de football Dri-FIT pour ado

34,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

File vers le but comme Ronaldo tout en perfectionnant ton art sur le terrain. Avec ce short en maille à la technologie anti-transpirante Dri-FIT, tu restes au sec et à l'aise.


  • Couleur affichée : Volt/Noir/Noir
  • Article : HF4346-702

CR7 Academy

34,99 €

File vers le but comme Ronaldo tout en perfectionnant ton art sur le terrain. Avec ce short en maille à la technologie anti-transpirante Dri-FIT, tu restes au sec et à l'aise.

Avantages

  • Technologie Nike Dri-FIT évacuant la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • La taille élastique avec cordon de serrage permet d'ajuster la tenue.
  • Empiècements latéraux en mesh pour une meilleure respirabilité.

Détails du produit

  • Corps/mesh : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Volt/Noir/Noir
  • Article : HF4346-702

Taille et coupe

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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