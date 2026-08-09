Sandale ACG Air Deschutz+

ACG Air Deschutz+

79,99 €

PLUS QU'UNE SIMPLE SANDALE.

Des promenades en ville aux trails au cœur des canyons en passant par les longues balades sur la plage, la Nike ACG Air Deschutz+ est conçue pour t'emmener partout. Son look culte des années 90 est associé à un design robuste pour l'extérieur. Elle est fabriquée avec des matières qui sèchent rapidement et intègre un amorti confortable. Enfile-les et laisse les éléments de la nature influencer ton esprit.

Testé dans le Nord-Ouest

Ce produit a été conçu et testé en Oregon, aux États-Unis. Les vastes étendues sauvages et le climat variable de l'État ont servi d'inspiration pour le look et les performances de cette sandale.

Confort éprouvé

L'unité Nike Air au talon offre un amorti optimal pour les terrains humides et rocailleux.

Approuvée pour l'aventure

Que tu sautes dans des ruisseaux ou par-dessus des rochers, les matières à séchage rapide de l'empeigne et la semelle extérieure en caoutchouc ultra-adhérent te suivent dans toutes tes sorties en plein air. Les straps à scratch te permettent d'ajuster rapidement le maintien en fonction des aventures de la journée.