Sac de sport perforé Jordan (40 L)

Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce sac de sport élégant, fabriqué en similicuir renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour y ranger ton équipement de sport, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour une nuit chez des potes. Une poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et la bandoulière réglable est amovible pour porter le sac comme tu veux.
Jordan
Transporte tes affaires comme un pro tout en upgradant ton look avec ce sac de sport élégant, fabriqué en similicuir renforcé pour plus de résistance et doté d'un logo brodé. Le compartiment principal est suffisamment spacieux pour y ranger ton équipement de sport, tes affaires du quotidien ou tout ce dont tu as besoin pour une nuit chez des potes. Une poche intérieure te permet de ranger en toute sécurité les petits objets auxquels tu veux accéder rapidement. Et la bandoulière réglable est amovible pour porter le sac comme tu veux.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
4 étoiles
Nice bag, not complete
Wailam
Nice bag. Unfortunately the Jumpman basketball keychain wasn't attached on mines. A little disappointing, the details matter.
Jordan