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Sac à dos Nike Heritage Chelsea 25/26 - Bright Blue/Blanc

Chelsea 25/26

Sac à dos Nike Heritage

39,99 €
TAILLE UNIQUE

Transporte tout ton équipement avec le sac à dos Nike Heritage. Son compartiment principal spacieux est équipé d'une housse pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Emporte le tien partout avec toi. Ses deux poches à zip pour accessoires sont pratiques pour organiser tes indispensables et les garder à portée de main. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.


  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : IU3593-477

Chelsea 25/26

39,99 €

Transporte tout ton équipement avec le sac à dos Nike Heritage. Son compartiment principal spacieux est équipé d'une housse pouvant accueillir un ordinateur portable de 15 pouces. Emporte le tien partout avec toi. Ses deux poches à zip pour accessoires sont pratiques pour organiser tes indispensables et les garder à portée de main. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de fibres de polyester recyclé.

Avantages

  • Les compartiments à zip supplémentaires pratiques t'aident à t'organiser et à sécuriser tes clés, ton portefeuille et ton téléphone.
  • Polyester à tissage dense pour un maintien renforcé.
  • Bretelles et dos rembourrés pour plus de confort.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavage à la main
  • Couleur affichée : Bright Blue/Blanc
  • Article : IU3593-477

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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