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Sac à dos à imprimé floral Nike Aura (24 L) - Noir/Noir/Gunmetal

Matériaux recyclés

Nike Aura

Sac à dos à imprimé floral (24 L)

64,99 €
Noir/Noir/Gunmetal
Pink Smoke/Pink Smoke/ROSE GOLD BRL
TAILLE UNIQUE

Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1267-010

Nike Aura

64,99 €

Oui, tu as besoin d'un autre sac à dos. Ce modèle combine un imprimé floral subtil avec d'élégants détails métallisés. Son compartiment principal est idéal pour transporter tous tes essentiels du quotidien et est équipé d'une pochette interne adaptée à la plupart des ordinateurs portables. La poche avant à zip et la pochette latérale sont parfaites pour ranger tes petits objets indispensables.

Avantages

  • Poignée pour porter le sac de différentes manières.
  • Bretelles rembourrées et réglables pour une tenue confortable.

Détails du produit

  • 30 cm (l) x 43 cm (H) x 15 cm (P)
  • Corps : 100 % nylon. Doublure : 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Gunmetal
  • Article : IQ1267-010

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

1 étoile

  • Way too small

    cassiec865549918

    Unless you want to send your high schooler to school with a bookbag that’s the size of a kindergartener’s bookbag, don’t buy it. My daughter can’t fit her books in it.

Sac à dos à imprimé floral Nike Aura (24 L)

Nike Aura

64,99 €

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