Sac à bandoulière Nike Heritage Angleterre 2026/27 Heritage Crossbody

Angleterre 2026/27 Heritage Crossbody
Sac à bandoulière Nike Heritage
Revisitant le sac banane classique, le sac Nike Heritage peut être porté en bandoulière pour te permettre de garder les mains libres. Son imprimé intégral à logo Futura et sa sangle facilement réglable en font un accessoire fonctionnel au quotidien. Ses deux poches, la principale et celle dédiée aux accessoires, te permettent de garder tes indispensables bien organisés. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de polyester recyclé.
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ6787-451
Angleterre 2026/27 Heritage Crossbody
Revisitant le sac banane classique, le sac Nike Heritage peut être porté en bandoulière pour te permettre de garder les mains libres. Son imprimé intégral à logo Futura et sa sangle facilement réglable en font un accessoire fonctionnel au quotidien. Ses deux poches, la principale et celle dédiée aux accessoires, te permettent de garder tes indispensables bien organisés. Ce produit est fabriqué avec au moins 65 % de polyester recyclé.
Avantages
Poche principale à zip pour garder les affaires volumineuses bien organisées et en toute sécurité. Poche d'accessoires à zip pour ranger tes petits objets en toute sécurité
Détails du produit
- Sangle réglable pour un port personnalisé.
- 100 % polyester
- Lavage à la main
- Couleur affichée : Obsidian/Blanc
- Article : IQ6787-451
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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