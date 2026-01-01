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Polo Nike Football Atlético Madrid Club pour homme - Noir/Blanc

Atlético Madrid Club

Polo Nike Football pour homme

44,99 €
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Affiche ton soutien à l'équipe avec ce polo Atlético Madrid. Ses détails brodés et son tissu doux sont parfaits pour les jours de match et au quotidien.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO4188-010

Atlético Madrid Club

44,99 €

Affiche ton soutien à l'équipe avec ce polo Atlético Madrid. Ses détails brodés et son tissu doux sont parfaits pour les jours de match et au quotidien.

Détails

  • Ourlet rallongé dans le dos
  • 100 % coton
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IO4188-010

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