Polo Nike Football Atlético Madrid Club pour homme

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Atlético Madrid Club
Polo Nike Football pour homme
44,99 €
Affiche ton soutien à l'équipe avec ce polo Atlético Madrid. Ses détails brodés et son tissu doux sont parfaits pour les jours de match et au quotidien.
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO4188-010
Atlético Madrid Club
44,99 €
Affiche ton soutien à l'équipe avec ce polo Atlético Madrid. Ses détails brodés et son tissu doux sont parfaits pour les jours de match et au quotidien.
Détails
- Ourlet rallongé dans le dos
- 100 % coton
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Blanc
- Article : IO4188-010
Taille et coupe
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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