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Pantalon de football tissé Nike Energy Repel pour ado - Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue

Matériaux recyclés

Nike Energy

Pantalon de football tissé Repel pour ado

64,99 €
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Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.

Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce pantalon déperlant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.


  • Couleur affichée : Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Article : IO5794-410

Nike Energy

64,99 €

Nike a pris d'assaut le monde du foot il y a 30 ans. Ce pantalon déperlant présente les mêmes détails que les modèles intemporels du milieu des années 90, mais avec la technologie nécessaire pour résister au jeu moderne.

Détails du produit

  • Swoosh brodé
  • 85 % polyester / 15 % élasthanne
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Midnight Navy/Court Blue/Pink Foam/Court Blue
  • Article : IO5794-410

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille S et mesure 135 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

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