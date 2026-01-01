Pantalon de foot Nike Dri-FIT Turquie 2026 Academy Pro Pant pour ado

Turquie 2026 Academy Pro Pant
Pantalon de foot Nike Dri-FIT pour ado
Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon en maille doux et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. La coupe slim, les poches zippées et les chevilles zippées ne te gênent pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.
- Couleur affichée : Noir/Sport Red/Blanc
- Article : IR0470-010
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Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon en maille doux et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. La coupe slim, les poches zippées et les chevilles zippées ne te gênent pas dans tes mouvements : tu restes focus pour tout donner à chaque entraînement et match amical.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Couleur affichée : Noir/Sport Red/Blanc
- Article : IR0470-010
Taille et coupe
- Coupe slim : profilée et ajustée
- Coupe longue : tombe sous la cheville
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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