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Bien noté
Pantalon de foot Nike Academy Dri-FIT pour homme - Noir/Noir/Blanc

Matériaux recyclés

Nike Academy

Pantalon de foot Dri-FIT pour homme

44,99 €
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Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.

Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon tissé léger et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. Avec sa coupe standard, ses empiècements en mesh respirant et ses poches à zip, tu restes 100 % focus sur le match.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HJ3780-010

Nike Academy

44,99 €

Conçu pour les entraînements de foot, ce pantalon tissé léger et anti-transpirant est ton arme secrète sur le terrain. Avec sa coupe standard, ses empiècements en mesh respirant et ses poches à zip, tu restes 100 % focus sur le match.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
  • Tissu doux au toucher et léger.
  • Taille élastique avec cordon de serrage pour un maintien sûr.

Détails du produit

  • Poignets élastiques
  • Swoosh brodé
  • Corps/mesh : 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HJ3780-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 189 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Méthode de fabrication

    • Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
    • En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.

Avis (10)

4.1 étoiles

  • Défaut de fabrication

    ShinnD780857680

    Défaut de fabrication de l’élastique au niveau de la cheville gauche. Je ne recommande pas

  • Très bien

    Hélder355404065

    Très bien en plus c’est trop stylé !

  • Φθηνη και κακη ποιότητα

    anthir729149189

    Δυστυχώς φαίνεται πολυ κακο υλικο....πολυ ακριβο για αυτο που παίρνεις! Λαθος αγορά. Δεν θα αγοραζα ξανα τετοιο προιον.

Pantalon de foot Nike Academy Dri-FIT pour homme

Nike Academy

44,99 €

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