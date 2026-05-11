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Pantalon à ourlet ouvert en molleton Nike Club pour homme - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Pantalon à ourlet ouvert en molleton pour homme

54,99 €
Noir/Noir/Blanc
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Blanc
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Ce survêtement classique a un style épuré et décontracté. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) apporte structure, respirabilité et douceur. L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur tes chaussures.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HQ4422-010

Nike Club

54,99 €

Ce survêtement classique a un style épuré et décontracté. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) apporte structure, respirabilité et douceur. L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur tes chaussures.

Avantages

  • Coupe décontractée au niveau des fesses et des cuisses.
  • Fermeture à bouton-pression cachée sur les poches arrière pour ranger de petits objets en toute sécurité.

Détails du produit

  • Logo Nike Futura brodé
  • Taille élastique à cordon de serrage externe
  • Poches
  • Corps : 80 % coton / 20 % polyester. Poche latérale : 100 % coton. Poche arrière : 100 % coton.
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : HQ4422-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
    • Coupe longue : tombe sous la cheville
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (14)

3.7 étoiles

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Pantalon à ourlet ouvert en molleton Nike Club pour homme

Nike Club

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