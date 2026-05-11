Pantalon à ourlet ouvert en molleton Nike Club pour homme

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Ce survêtement classique a un style épuré et décontracté. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) apporte structure, respirabilité et douceur. L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur tes chaussures.
Nike Club
Ce survêtement classique a un style épuré et décontracté. Son tissu en molleton d'épaisseur moyenne (avec des boucles non brossées à l'intérieur) apporte structure, respirabilité et douceur. L'ourlet ouvert tombe parfaitement sur tes chaussures.
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3.7 étoiles
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
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