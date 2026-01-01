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Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme - Bright Spruce

Matériaux recyclés

Nike AeroSwift

Maillot de running Nike Dri-FIT ADV pour homme

89,99 €
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Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.


  • Couleur affichée : Bright Spruce
  • Article : IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Conçu pour la course, ce maillot t'aide à rester au frais jusqu'à la ligne d'arrivée. Tissu léger avec notre technologie anti-transpirante avancée et aération ciblée pour une meilleure respirabilité.

Avantages

  • La technologie Nike Dri-FIT ADV associe un tissu anti-transpirant à des innovations de pointe. Tu restes au sec et à l'aise.
  • Coutures collées au niveau des emmanchures et du col pour une sensation douce.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Bright Spruce
  • Article : IX1203-373

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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