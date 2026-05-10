Maillot de running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift pour homme

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Matériaux recyclés
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Conçu pour la vitesse, ce maillot respirant est équipé de notre technologie anti-transpirante améliorée grâce à laquelle tu restes au sec et à l'aise. Son tissu lisse présente des perforations pour une circulation de l'air optimale. Tu peux ainsi donner le meilleur de toi-même jusqu'à la dernière foulée.
Nike AeroSwift
Conçu pour la vitesse, ce maillot respirant est équipé de notre technologie anti-transpirante améliorée grâce à laquelle tu restes au sec et à l'aise. Son tissu lisse présente des perforations pour une circulation de l'air optimale. Tu peux ainsi donner le meilleur de toi-même jusqu'à la dernière foulée.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
2 étoiles
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift