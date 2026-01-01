Maillot de gardien de but Nike x LEGO® Collection pour ado

Matériaux recyclés
Nike x LEGO® Collection
Maillot de gardien de but pour ado
Ce produit est fabriqué avec au moins 75 % de fibres de polyester recyclé.
Les rayures de ce maillot de gardien sont faites de briques LEGO® ultra-réalistes, pour que tu sois un véritable mur dans ta surface. Regarde de plus près : tu verras chaque pièce qui compose le motif.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO3128-010
Nike x LEGO® Collection
Les rayures de ce maillot de gardien sont faites de briques LEGO® ultra-réalistes, pour que tu sois un véritable mur dans ta surface. Regarde de plus près : tu verras chaque pièce qui compose le motif.
Avantages
- La matière en maille légère est respirante et présente un aspect brillant rétro.
- Les poignets et le col côtelés confèrent à ce maillot de gardien de but un look de jour de match.
- Les détails originaux comprennent un emblème en forme de bouclier holographique et un logo Swoosh Brick chromé.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO3128-010
Taille et coupe
- Le mannequin (homme) porte une taille M et mesure 127 cm
- Le modèle (fille) porte une taille M et mesure 147 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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