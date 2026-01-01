Maillot de foot Aero-FIT Nike x LEGO® Collection pour ado

Matériaux recyclés
Collection Nike x LEGO®
Maillot de foot Aero-FIT pour ado
Ce produit est entièrement fabriqué à partir de fibres de polyester recyclé.
Avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant aux couleurs vives, tu prouves que la puissance n'est pas qu'une question de taille, à l'instar de la grenouille dendrobate. Son imprimé de briques LEGO® sur les épaules et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.
- Couleur affichée : Noir/Light Liquid Lime
- Article : IQ7140-010
Collection Nike x LEGO®
Avec ce maillot Aero-FIT incroyablement respirant aux couleurs vives, tu prouves que la puissance n'est pas qu'une question de taille, à l'instar de la grenouille dendrobate. Son imprimé de briques LEGO® sur les épaules et ses détails holographiques prennent les défenseurs au dépourvu lorsque tu fonces sur le terrain.
Nike Football x LEGO Collection
Joue à l'instinct avec une gamme complète d'imprimés originaux, inspirés des briques LEGO.
Calme, fraîcheur et sérénité
La technologie Nike Aero-FIT est conçue pour une respirabilité maximale. Elle permet à l'air de circuler contre ta peau pour te garder au frais lorsque les températures sont élevées. Technologie anti-transpirante pour une sensation de fraîcheur et de confort.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir/Light Liquid Lime
- Article : IQ7140-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 151 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Méthode de fabrication
- Le polyester recyclé utilisé dans les produits Nike provient de bouteilles en plastique recyclées, qui sont nettoyées, broyées en flocons, puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité qui servira à la fabrication de nos produits, afin d'offrir des performances optimales avec un impact moindre sur l'environnement.
- En plus de réduire la production de déchets, le polyester recyclé génère jusqu'à 30 % d'émissions de carbone en moins comparé au polyester vierge. Chaque année, Nike recycle un milliard de bouteilles plastiques en moyenne, qui sans ça auraient fini dans des décharges ou des cours d'eau.
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Collection Nike x LEGO®
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Les basiques réinventés. Une brique après l'autre.
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