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Maillot de bain une pièce à dos croisé Nike Swim pour ado (fille) - Noir/Blanc

Nike Swim

Maillot de bain une pièce à dos croisé pour ado (fille)

34,99 €
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Procure-toi le maillot de bain croisé entièrement doublé qui travaille aussi dur que toi. La couverture intégrale au niveau des fesses permet à ce maillot de rester en place pour que tu puisse te concentrer sur ta vitesse. Allez, fais ton tour de victoire.


  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Procure-toi le maillot de bain croisé entièrement doublé qui travaille aussi dur que toi. La couverture intégrale au niveau des fesses permet à ce maillot de rester en place pour que tu puisse te concentrer sur ta vitesse. Allez, fais ton tour de victoire.

Avantages

Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.

Détails du produit

  • Swoosh brodé
  • Bas couvrant entièrement les fesses
  • Corps : 80 % nylon, 20 % élasthanne (résistant au chlore) ; doublure : 100 % polyester
  • LAVER SÉPARÉMENT À LA MAIN ET À L'EAU FROIDE. APRÈS CHAQUE PORT. AGENT DE BLANCHIMENT SANS CHLORE. SÉCHAGE SUR FIL. NE PAS REPASSER. NE PAS NETTOYER À SEC. NE PAS RANGER HUMIDE.
  • Couleur affichée : Noir/Blanc
  • Article : IV5156-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 152 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

Avis (1)

5 étoiles

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Maillot de bain une pièce à dos croisé Nike Swim pour ado (fille)

Nike Swim

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