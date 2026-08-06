Maillot de bain une pièce à dos croisé Nike Swim pour ado (fille)

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Procure-toi le maillot de bain croisé entièrement doublé qui travaille aussi dur que toi. La couverture intégrale au niveau des fesses permet à ce maillot de rester en place pour que tu puisse te concentrer sur ta vitesse. Allez, fais ton tour de victoire.
Nike Swim
Procure-toi le maillot de bain croisé entièrement doublé qui travaille aussi dur que toi. La couverture intégrale au niveau des fesses permet à ce maillot de rester en place pour que tu puisse te concentrer sur ta vitesse. Allez, fais ton tour de victoire.
Entièrement doublé pour une meilleure tenue, un meilleur confort et une sensation de maintien optimale.
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
5 étoiles
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Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim