Lunettes de soleil Nike ACG Vista Peak

Nike ACG Vista Peak
Lunettes de soleil
Conçues pour affronter les terrains les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Peak associent une résistance toutes conditions et une optique de précision pour les athlètes qui dépassent les attentes. La monture légère à demi-cerclage maintient ta ligne de visée complètement ouverte afin que tu puisses repérer les racines, les crêtes et les contours changeants du sentier sans perdre le rythme. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.
- Couleur affichée : Safety Orange/Vast Grey
- Article : IQ9341-819
Nike ACG Vista Peak
Conçues pour affronter les terrains les plus difficiles du monde, les Nike ACG Vista Peak associent une résistance toutes conditions et une optique de précision pour les athlètes qui dépassent les attentes. La monture légère à demi-cerclage maintient ta ligne de visée complètement ouverte afin que tu puisses repérer les racines, les crêtes et les contours changeants du sentier sans perdre le rythme. Elles sont prêtes à affronter tout ce que la montagne te réserve.
Avantages
- Dimensions de la monture : 71 mm de largeur de verre ; 19 mm de largeur de pont ; 130 mm de longueur de branche
- Technologie Nike Max Optics avec revêtement antireflet qui réduit les reflets pour une vision précise sous tous les angles.
- Verre courbé base six offrant une protection moyenne avec un blocage modéré de la lumière périphérique.
- Les plaquettes de nez et les branches réglables en caoutchouc TPE offrent une adhérence améliorée, même dans des conditions humides.
Détails du produit
- Plusieurs emplacements de fixation de la sangle.
- Monture en matière injectée contenant au moins 40 % d'huile de ricin.
- Protection complète UVA/UVB.
- Couleur affichée : Safety Orange/Vast Grey
- Article : IQ9341-819
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit Nike ACG Vista Peak.
Nike ACG Vista Peak