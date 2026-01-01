Jupe-short de randonnée ACG High Stakes pour femme

Matériaux recyclés
ACG High Stakes
Jupe-short de randonnée pour femme
Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. La jupe-short ACG High Stakes est conçue pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Elle est légère, extensible et change de forme avec un simple zip. La taille large et extensible et le short intégré te permettent de rester à l'aise sur les terrains difficiles.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Summit White
- Article : IM4296-010
ACG High Stakes
Tu pars à la recherche du spot secret ? Tu auras besoin d'un équipement de randonnée fiable. La jupe-short ACG High Stakes est conçue pour accompagner tes mouvements et s'adapter à Mère Nature. Elle est légère, extensible et change de forme avec un simple zip. La taille large et extensible et le short intégré te permettent de rester à l'aise sur les terrains difficiles.
Détails du produit
- Logo ACG brodé sur l'ourlet gauche
- Corps : 72 % nylon, 28 % élasthanne. Empiècements : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Mesh : 82 % polyester / 18 % élasthanne. Legging : 83 % polyester / 17 % élasthanne. Doublure de la taille : 80 % polyester / 20 % élasthanne. Doublure du gousset : 83 % polyester / 17 % élasthanne.
- Lavable en machine
- Importé
- Ce produit assure une protection UVA et UVB contre les rayons du soleil uniquement au niveau des zones couvertes. Pour protéger les zones non couvertes, l'utilisation d'une crème solaire de bonne qualité est recommandée.
- Couleur affichée : Noir/Noir/Summit White
- Article : IM4296-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille S et mesure 178 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
Avis (0)
Avis (0)
Aucun avis
Dis-nous ce que tu penses. Donne ton avis avant tout le monde sur ce produit ACG High Stakes.
ACG High Stakes