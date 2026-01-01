Nike Club
Housse d'ordinateur portable
Cette housse d'ordinateur portable Nike Club, résistante à l'eau, peut accueillir un ordinateur portable de 16 pouces. Sa poche avant à zip peut contenir une tablette de 14 pouces ou des accessoires.
- Couleur affichée : Space Purple/Bleached Coral/Noir
- Article : IW7915-570
Nike Club
Cette housse d'ordinateur portable Nike Club, résistante à l'eau, peut accueillir un ordinateur portable de 16 pouces. Sa poche avant à zip peut contenir une tablette de 14 pouces ou des accessoires.
Détails du produit
- Peut accueillir un ordinateur portable de 16 pouces
- Corps : 54 % nylon / 40 % polyester / 6 % élasthanne. Doublure : 100 % polyester.
- Nettoyage ciblé
- Importé
- Couleur affichée : Space Purple/Bleached Coral/Noir
- Article : IW7915-570
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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