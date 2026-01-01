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Haut d’entraînement de foot à demi-zip Nike Dri-FIT Croatie 2026 Strike Drill Top pour homme - Laser Blue/Sport Red/Blanc

Matériaux recyclés

Croatie 2026 Strike Drill Top

Haut d'entraînement de foot à demi-zip Nike Dri-FIT pour homme

74,99 €
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Le haut Strike présente des détails spécialement conçus pour les étoiles montantes du foot. Avec sa conception à demi-zip, il est facile à enlever quand tu es échauffé et prêt à entrer sur le terrain. La coupe slim profilée et le tissu anti-transpirant te garantissent fraîcheur et concentration pour affiner ton talent sur le terrain.


  • Couleur affichée : Laser Blue/Sport Red/Blanc
  • Article : IO8629-436

Croatie 2026 Strike Drill Top

74,99 €

Le haut Strike présente des détails spécialement conçus pour les étoiles montantes du foot. Avec sa conception à demi-zip, il est facile à enlever quand tu es échauffé et prêt à entrer sur le terrain. La coupe slim profilée et le tissu anti-transpirant te garantissent fraîcheur et concentration pour affiner ton talent sur le terrain.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Couleur affichée : Laser Blue/Sport Red/Blanc
  • Article : IO8629-436

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe slim : profilée et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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