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Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT Croatie 2026 Avant-match pour ado - Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc

Matériaux recyclés

Croatie 2026 Avant-match

Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado

64,99 €
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Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. La coupe slim et profilée intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.


  • Couleur affichée : Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
  • Article : IO8705-447

Croatie 2026 Avant-match

64,99 €

Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. La coupe slim et profilée intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.

Avantages

La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.

Détails du produit

  • 100 % polyester
  • Couleur affichée : Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
  • Article : IO8705-447

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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