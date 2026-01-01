Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT Croatie 2026 Avant-match pour ado

Matériaux recyclés
Croatie 2026 Avant-match
Haut de foot à manches courtes d'avant-match Nike Dri-FIT pour ado
Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. La coupe slim et profilée intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.
- Couleur affichée : Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
- Article : IO8705-447
Croatie 2026 Avant-match
Tu gères les bases ? Maintenant, passe au niveau supérieur. La coupe slim et profilée intègre une technologie anti-transpirante pour rester au frais quand l'entraînement s'intensifie.
Avantages
La technologie Nike Dri-FIT évacue la transpiration pour une évaporation plus rapide. Idéal pour rester au sec et à l'aise.
Détails du produit
- 100 % polyester
- Couleur affichée : Chlorine Blue/Hyper Royal/Blanc
- Article : IO8705-447
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille M et mesure 147 cm
- Coupe standard : classique et facile à porter
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.
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