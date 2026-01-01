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Haut à col ras-du-cou Nike Football Chelsea FC Club pour homme - Pitch Blue/Blanc

Chelsea FC Club

Haut à col ras-du-cou Nike Football pour homme

64,99 €
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Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.


  • Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
  • Article : II3426-453

Chelsea FC Club

64,99 €

Ce haut du Chelsea FC est confectionné dans un tissu Fleece brossé d'épaisseur moyenne, ultra-doux à l'intérieur et lisse à l'extérieur.

Détails du produit

  • 80 % coton / 20 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pitch Blue/Blanc
  • Article : II3426-453

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 185 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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