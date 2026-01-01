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Ensemble sweat à capuche et pantalon de survêtement Nike pour enfant - Pink Rise

Nike

Ensemble sweat à capuche et pantalon de survêtement pour enfant

49,99 €
Pink Rise
Linen
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Confectionné dans un Fleece lisse et doux, cet ensemble deux pièces est idéal pour habiller les athlètes en herbe au quotidien. Le sweat à capuche offre une coupe ample pour bouger librement et se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. Le pantalon assorti a une taille extensible confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy. L'idéal pour bouger sans limites.


  • Couleur affichée : Pink Rise
  • Article : JA3288-621

Nike

49,99 €

Confectionné dans un Fleece lisse et doux, cet ensemble deux pièces est idéal pour habiller les athlètes en herbe au quotidien. Le sweat à capuche offre une coupe ample pour bouger librement et se porte facilement par-dessus un débardeur ou un t-shirt. Le pantalon assorti a une taille extensible confortable. Et les jambes fuselées se terminent par des chevilles côtelées pour une sensation de maintien vraiment cosy. L'idéal pour bouger sans limites.

Détails du produit

  • 60 % coton / 40 % polyester
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Pink Rise
  • Article : JA3288-621

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille 6 et mesure 118 cm
    • Coupe standard : classique et facile à porter
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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