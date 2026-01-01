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Ensemble de rangement Nike Club (quatre pièces) - Noir/Noir/Blanc

Nike Club

Ensemble de rangement (quatre pièces)

54,99 €

Stock épuisé :

Ce produit est actuellement indisponible

Oublie le désordre et profite d'une organisation optimale. Cet ensemble comprend trois cubes de rangement et un grand sac à chaussures qui te permet de ranger tes sneakers séparément du reste de ton équipement.


  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IW7999-091

Nike Club

54,99 €

Oublie le désordre et profite d'une organisation optimale. Cet ensemble comprend trois cubes de rangement et un grand sac à chaussures qui te permet de ranger tes sneakers séparément du reste de ton équipement.

Avantages

  • Les nombreuses options de rangement te permettent d'organiser tes affaires en toute facilité.
  • Matière résistante et indéchirable pour une utilisation quotidienne.

Détails du produit

  • 2 kg
  • Sac S : 30,5 cm (l) x 15 cm (H) x 9 cm (P). Sac M : 30,5 cm (l) x 23 cm (H) x 9 cm (P). Sac L : 35,5 cm (l) x 30,5 cm (H) x 9 cm (P)
  • 100 % polyester
  • Nettoyage ciblé
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir/Noir/Blanc
  • Article : IW7999-091

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