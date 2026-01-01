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Doudoune Air Jordan pour homme - Sail

Matériaux recyclés

Air Jordan

Doudoune pour homme

30 % de réduction
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Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.


  • Couleur affichée : Sail
  • Article : HV0629-133

Air Jordan

30 % de réduction

Quand les températures chutent, c'est le moment de sortir la doudoune. Celle-ci présente un imprimé intégral inspiré d'une affiche emblématique de MJ et est garnie d'un duvet isolant pour te garder bien au chaud. Cocooning assuré.

Avantages

  • Avec son isolation en duvet qui te réchauffe sans t'alourdir, cette veste légère retient la chaleur.
  • Cordon élastique au niveau de l'ourlet pour protéger des intempéries.

Détails du produit

  • Importé
  • Corps/doublure/garnissage de l'empiècement : 100 % polyester. Garnissage : duvet de canard gris (75 % minimum) / (version APA : 75 % duvet de canard gris / 25 % plumes).
  • Lavable en machine
  • Couleur affichée : Sail
  • Article : HV0629-133

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille M et mesure 183 cm
    • Coupe ample : décontractée et large
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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