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Débardeur Nike Energy pour femme - Noir

Matériaux recyclés

Nike Energy

Débardeur pour femme

119,99 €
Noir
Phantom
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Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.


  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1985-010

Nike Energy

119,99 €

Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.

Détails du produit

  • 94 % polyester / 6 % élasthanne
  • Coupe ajustée
  • Lavable en machine
  • Importé
  • Couleur affichée : Noir
  • Article : IO1985-010

Taille et coupe

    • Le modèle porte une taille L et mesure 174 cm
    • Coupe ajustée : confortable et ajustée
  • Guide des tailles

Livraison et retours

Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.

Retrait en magasin gratuit et retours gratuits sous 30 jours. Des exclusions s'appliquent.

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