Débardeur Nike Energy pour femme

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Matériaux recyclés
Nike Energy
Débardeur pour femme
119,99 €
Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO1985-010
Nike Energy
119,99 €
Profite d'un maximum de confort avec ce débardeur superposé à la coupe ajustée, confectionné dans un tissu léger et extensible.
Détails du produit
- 94 % polyester / 6 % élasthanne
- Coupe ajustée
- Lavable en machine
- Importé
- Couleur affichée : Noir
- Article : IO1985-010
Taille et coupe
- Le modèle porte une taille L et mesure 174 cm
- Coupe ajustée : confortable et ajustée
- Guide des tailles
Livraison et retours
Pour les personnes n'étant pas membres Nike, la livraison standard coûte 5 € pour les achats de moins de 99 €. Pour les membres Nike, elle coûte 5 € pour les achats de moins de 50 €.
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